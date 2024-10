Die Münchener Rück spricht von einer «signifikanten Schadenbelastung» durch den Hurrikan, der vor allem in Florida grosse Schäden angerichtet hatte. Der Hurrikan «Helene» war Ende September über den Südosten der USA hinweggezogen. Für die Münchener Rück war es der grösste Schaden im dritten Quartal. Drei Grossschäden in Kanada summierten sich auf eine weitere halbe Milliarde Euro. Dazu kamen Überschwemmungen in Osteuropa. Zusammen könnten «Helene» und «Milton» die Versicherer und Rückversicherer einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Noch liegen die Schätzungen aber weit auseinander.