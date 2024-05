Bei der Neuverhandlung von Verträgen mit Erstversicherern und Maklern hat die Münchener Rück im Frühjahr keine höheren Preise mehr durchsetzen können. Das Preisniveau sei in der Erneuerungsrunde zum 1. April um 0,7 Prozent gesunken, teilte der weltgrösste Rückversicherer am Mittwoch in München mit. Seit 2018 hatten die Preise nahezu kontinuierlich nach oben gezeigt. Münchener-Rück-Finanzvorstand Christoph Jurecka rechnet nun mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau. «Ob es weiter nach oben gehen muss, sei dahingestellt», sagte er in einer Telefonkonferenz.