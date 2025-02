Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re will die Dividende deutlich erhöhen und erneut eigene Aktien zurückkaufen. Für 2024 soll es eine Ausschüttung von 20,00 Euro je Anteilschein geben und damit 5,00 Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend in München mitteilte.