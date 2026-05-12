Dank erheblich geringerer Katastrophenschäden lag der Überschuss im ersten Quartal mit gut 1,7 Milliarden Euro rund 57 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. «Wir sind damit voll auf Kurs, unser diesjähriges Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro zu erreichen», sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan. Allerdings musste die Munich Re bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen.