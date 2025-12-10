«Diese Kooperation baut darauf auf, dass Swiss Re fundierte Risikoexpertise vorzuweisen hat, über eine starke Datenbasis verfügt und schon frühzeitig auf KI gesetzt hat», wird Swiss-Re-Chef Andreas Berger in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam sollen eine KI-basierte Rückversicherungsplattform realisiert und neuartige Instrumente für den Risikotransfer entwickelt werden.