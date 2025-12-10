Ziel sei es, eine Rückversicherungsplattform aufzubauen und das Engagement von Swiss Re in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken, teilte der Konzern am Mittwoch mit.
«Diese Kooperation baut darauf auf, dass Swiss Re fundierte Risikoexpertise vorzuweisen hat, über eine starke Datenbasis verfügt und schon frühzeitig auf KI gesetzt hat», wird Swiss-Re-Chef Andreas Berger in der Mitteilung zitiert. Gemeinsam sollen eine KI-basierte Rückversicherungsplattform realisiert und neuartige Instrumente für den Risikotransfer entwickelt werden.
RIQ wurde im Juni 2025 von der globalen Investmentgesellschaft IHC gemeinsam mit BlackRock und Lunate gegründet und hat seinen Sitz im Abu Dhabi Global Market.
(AWP)