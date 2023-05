"Treibende Kraft für die nächste grosse Welle von Verbesserungen zur Steigerung der Lebenserwartung ist klar die medizinische Forschung", erklärte Paul Murray, Leiter der Sparte Lebens- und Gesundheits-Rückversicherung, in einer am Montag veröffentlichten Studie des Konzerns aus Zürich. Ein Schlüsselfaktor dabei dürften Fortschritte bei der Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen sein. Fortschritte nötig wären aber auch bei altersbedingten Gesundheitsproblemen wie Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen, wo die Therapien noch in den Anfängen steckten.