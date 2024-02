Trotz satter Dividendenerhöhung um 6 Prozent haben die Aktien von Swiss Re seit Bekanntgabe mehr als drei Prozent an Wert verloren. Das ist enttäuschen, hatten sich doch viele Anlegerinnen und Anleger im Vorfeld mehr versprochen. Gerade bei den Schweizer Versicherungsvaloren sollte die Relationen in Form des Totalertrags aber nicht vergessen gehen. Swiss Re liegen über die letzten drei Jahre 15 Prozent im Plus, in den letzten 12 Monate lag dieses noch bei drei Prozent. Wird die über 5 Prozent liegende Dividendenrendite hinzugefügt, ergibt das immer noch einen komfortablen Gesamtertrag - oder sogenannter Total Return - von deutlich mehr als 8 Prozent. Das liegt über dem langjährigen Durchschnitt für den SMI. Das zahlt es sich für langfristige Dividendeninvestoren aus - vorausgesetzt, die Swiss Re kann auch in Zukunft die Erwartungen zumindest halten. Grosse Kurssprünge nach oben dürften dabei eher die Ausnahme sein.