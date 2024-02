Swiss Re will es nach dem Gewinnsprung im Jahr 2023 bei einer Dividendenerhöhung belassen und fasst keine Aktienrückkäufe ins Auge. «Was unsere Kapitalpolitik betrifft, so denken wir, dass die Erhöhung der Dividende um sechs Prozent das wichtigste Signal an unsere Aktionäre und Stakeholder für unser Vertrauen in die Zukunft des Geschäfts war», sagte Finanzchef John Dacey am Freitag. «Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine weiteren Kapitalmassnahmen vor.»