Die Ratingagentur Moody's hat das versicherungstechnische Finanzstärkerating (IFSR) für die Swiss Reinsurance Company und die übrigen operativen Kerngesellschaften der Gruppe Swiss Re bestätigt. Das Rating lautet weiterhin «Aa3» mit Ausblick «stabil», wie die Ratingagentur am Freitag mitteilte. Moody's bestätigte zudem das Senior-Unsecured-Rating der Swiss Reinsurance Company mit «A1».
Die Bestätigung widerspiegle die starke Stellung von Swiss Re im weltweiten Rückversicherungsmarkt, die breite geografische und geschäftliche Diversifikation sowie die sehr starke Kapitalisierung. Der stabile Ausblick beruhe auf der Erwartung, dass die Solvenz sehr stark bleibe und die Gruppe weiterhin hohe und stabile Gewinne erziele.
Moody's bestätigte auch die Schuldenratings. Das Senior-Unsecured-Rating der Swiss Reinsurance Company bleibt bei «A1», das Senior-Unsecured-Programmrating der Swiss Re AG bei «(P)A2».
(AWP)