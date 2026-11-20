Die Bestätigung widerspiegle die starke Stellung von Swiss Re im weltweiten Rückversicherungsmarkt, die breite geografische und geschäftliche Diversifikation sowie die sehr starke Kapitalisierung. Der stabile Ausblick beruhe auf der Erwartung, dass die Solvenz sehr stark bleibe und die Gruppe weiterhin hohe und stabile Gewinne erziele.