Zudem böten Investitionen ​in die Infrastruktur für Künstliche ​Intelligenz (KI) neue Geschäftsmöglichkeiten. Bis 2030 dürften die weltweiten Investitionen ‌in Rechenzentren mehr als sechs Billionen Dollar betragen, was ein Prämienpotenzial von 91 Milliarden Dollar eröffne. ​Swiss ​Re zufolge liegen etwa 40 ⁠Prozent der US-Rechenzentrumskapazitäten in ​Gebieten mit hohem Tornadorisiko. ⁠Als weiteres grosses Risiko nannte der Rückversicherer die ‌US-Haftpflichtsparten, deren Schäden sich 2025 auf 174 Milliarden Dollar beliefen und damit die Naturkatastrophenschäden ‌von 120 Milliarden Dollar übertrafen.