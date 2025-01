Mit dem langjährigen Zurich-Finanzchef George Quinn und dem dänischen Versicherungsmanager Morten Hübbe hat der Verwaltungsrat des Rückversicherers zwei Branchenspezialisten für das Aufsichtsgremium nominiert. Die beiden Branchenkenner sollen an der bevorstehenden Generalversammlung vom 11. April in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie Swiss Re am Mittwoch mitteilte. Sie werden Philip Ryan und Paul Tucker ablösen, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.