Der Rückversicherer hat im zweiten Quartal 2025 von geringen Forderungen aus Grossschäden infolge von Naturkatastrophen profitiert. So belief sich die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) im ersten Halbjahr 2025 auf 4,1 Prozent, verglichen mit 4,0 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg sei auf höhere wiederkehrende Erträge aber auch auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung im ersten Quartal 2025 zurückzuführen,