Die Kombination aus Wirtschaftswachstum, Schadeninflation und intensiveren Gefahren habe dazu geführt, dass die jährlichen versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren auf weit über 100 Milliarden Dollar gestiegen seien. Die Wahrscheinlichkeit habe sich erhöht, dass die versicherten Schäden auf 200 Milliarden Dollar oder in einem Spitzenjahr sogar auf 300 Milliarden Dollar steigen könnten. Notwendig seien Präventionsmassnahmen, darunter Verbesserungen bei Raumplanung, Bauvorschriften und Risikomodellen, sowie eine Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichem Sektor.