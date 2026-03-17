In den USA schloss der Konzern eine solche Transaktion im Umfang von 2 Milliarden US-Dollar ab. Als Gegenpartei des Geschäfts sei der US-Versicherer Athene beteiligt, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung. Mit dieser Transaktion hat Swiss Re laut den Angaben erstmals eine Langlebigkeitsrückversicherung zur Deckung US-amerikanischer Pensionierter abgeschlossen. Bislang war man in Grossbritannien, den Niederlanden, Singapur und Australien aktiv. Das Geschäft sei mit einem Anteil von 17 Prozent am Versicherungsumsatz das zweitgrösste Segment in der Sparte Life&Health Reinsurance (L&H Re).