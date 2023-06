In den letzten zehn Jahren habe sich die globale Widerstandsfähigkeit verbessert, was insbesondere auf sicherere Ernten, Schutz vor Naturkatastrophen und Fortschritte in Sachen Gesundheit zurückzuführen sei, schreibt das Swiss Re Institute in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der Schutz sei auch durch den Abschluss von Versicherungen gestiegen.