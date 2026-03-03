Auf Basis des Schlusskurses vom 27. Februar und des entsprechenden USD/CHF-Umrechnungskurses entspricht dies rund 8,53 Millionen Namenaktien oder rund 2,86 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie es im Inserat von Swiss Re zum Rückkauf heisst. Die zurückgekauften Aktien sollen später zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Der Rückkauf beginnt am 4. März 2026.