Insgesamt fielen in den ersten neun Monaten noch Grossschäden aus Naturkatastrophen in der Höhe von 611 Millionen Dollar (VJ 813 Millionen) an, von denen der grösste Teil auf die Waldbrände entfiel. Dazu kamen «menschengemachte» Grossschäden von 277 Millionen Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz (Combined Ratio) in der Sparte fiel in der Folge auf ein Niveau von noch 77,6 Prozent (Vorjahr 92,8 Prozent).