In der wichtigsten Geschäftssparte, der Schaden- und Unfallversicherung, stieg das Ergebnis um 18 Prozent. Die Kostenschraube will Swiss Re weiter anziehen: Bisher sollten die Betriebskosten bis 2027 um 300 Millionen Dollar sinken, nun gilt bis 2028 ‌ein Einsparziel von 500 Millionen Dollar. Finanzchef Anders Malmström sagte in einer Telefonkonferenz, dies werde nicht ohne Stellenabbau möglich sein. Der Fokus soll auf Abteilungen ohne direkten Kundenkontakt liegen, ​wobei Malmström nicht näher ausführte, welche Länder oder Bereiche primär betroffen sein ​würden. Das Unternehmen sei zudem auf einem ​guten Weg, die Finanzziele für 2026 zu erreichen.