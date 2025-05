Der Rückversicherer hatte am Freitagmorgen die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Gewinnerwartungen um mehr als 30 Prozent übertroffen. Dies solle man nicht überbewerten, schreibt die Bank Vontobel. «Aber die Zahlen liegen über dem anteiligen Gesamtjahresziel, was eindeutig positiv ist», so der zuständige Analyst, der das «Buy»-Rating bekräftigt und das Kursziel bei 161 Franken sieht.