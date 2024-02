Dies zeigt eine Analyse des Swiss Re Institute zu 36 Ländern, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. So dürfte weltweit das Überschwemmungsrisiko steigen. Die Hauptursache hoher wetterbedingter wirtschaftliche Schäden seien aber tropische Wirbelstürme, gerade in den USA sowie in Ost- und Südostasien. «Deshalb wird es immer wichtiger, Anpassungsmassnahmen zu ergreifen», wird Swiss Re-Chefökonom Jérôme Haegeli zitiert. Diese minderten das Risiko und fördern gleichzeitig die Versicherbarkeit.