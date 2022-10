Auch wenn die Schäden durch Ian hoch seien, sind sie für Jefferies ebenfalls nicht überraschend. Dass indes die Combined Ratio von unter 94 Prozent im P&C-Geschäft verfehlt werde sei enttäuschend. Insgesamt müssten die Prämiensätze in der im Januar anstehenden Erneuerungsrunde wohl deutlich steigen. Der Sektor scheine sich derzeit in zwei Kategorien zu spalten: in Rückversicherer mit robusten Reserven, hohem Wachstum und solidem Kreditrating - und Unternehmen ohne diese Eigenschaften. Für Jefferies gehört die Swiss Re zunehmend zur letzteren Kategorie.