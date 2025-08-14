Mit den Resultaten sieht sich Swiss Re gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2025 will der Konzern einen Gewinn von «mindestens 4,4 Milliarden Dollar» erreichen. Angesichts der allgemeinen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit bleibe der Konzern aber wachsam, zumal jetzt der Höhepunkt der Sturmsaison bevorstehe, heisst es.