Auch Matteo Lindauer von der Bank Vontobel hebt den zusätzlichen Aktienrückkauf als "positive Überraschung" hervor, während auch die Dividende höher als erwartet ausfalle. Dabei habe Swiss Re im Jahr 2025 mit einem Rekordgewinn überzeugt, was vor allem dem disziplinierten Underwriting und den geringen Belastungen aus Naturkatastrophen zuzuschreiben sei. Positiv ins Gewicht falle auch der Abschluss der Portfolio-Überprüfung in der Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re).