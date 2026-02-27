Der Nettogewinn kletterte ‌um 47 Prozent auf ‌4,8 Milliarden Dollar, ​wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von ‌4,7 Milliarden Dollar gerechnet. 

Damit lag der Gewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war.

Swiss Re schlägt eine Erhöhung der Dividende um neun Prozent ​auf 8,0 Dollar je Aktie ​vor und will ​2026 eigene Aktien im Wert von bis zu ‌1,5 Milliarden Dollar zurückkaufen.

Zudem peilt das Unternehmen aus Zürich im laufenden Jahr einen ​Gewinn ​von 4,5 ⁠Milliarden Dollar an. Rivale ​Münchener Rück rechnet im ⁠laufenden Jahr mit einem Gewinn ‌von 6,3 Milliarden Euro, 200 Millionen mehr als 2025.

(Reuters)