Damit lag der Gewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war.
Swiss Re schlägt eine Erhöhung der Dividende um neun Prozent auf 8,0 Dollar je Aktie vor und will 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Dollar zurückkaufen.
Zudem peilt das Unternehmen aus Zürich im laufenden Jahr einen Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar an. Rivale Münchener Rück rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinn von 6,3 Milliarden Euro, 200 Millionen mehr als 2025.
(Reuters)