Konkret lag der Q2-Reingewinn ein Drittel über dem Vorjahreswert. Analysten hatten zwar im Vorfeld eine Steigerung erwartet, das Ausmass kommt für die meisten aber überraschend. Die Gesellschaft stelle derzeit Profitabilität über Wachstum, heisst es in einem Kommentar von Octavian. Und von der ZKB heisst es: «Der gute Gewinn ist getragen von einem anhaltend disziplinierten Underwriting in allen Geschäftseinheiten und einem vorteilhaften Anlagebeitrag.»