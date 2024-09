Die Aktien von Zurich Insurance werde noch zwei Prozent auf 522 Franken steigen, so die Einschätzung von Goldman Sachs. Zurich sei speziell bei der Schaden- und Unfallversicherung stark positioniert, erklärt der Goldman-Sachs-Experte. Das Aufwärtspotenzial in diesem Bereich sei jedoch geringer als in anderen Bereichen. Allerdings könnten die Margen wohl auf dem aktuell hohen Niveau gehalten werden - ein Umstand, der im Aktienpreis schon enthalten sei.