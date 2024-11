Allianz Direct wird den Versicherungsträger mit Sitz in Luxemburg sowie alle Vertriebsvereinbarungen übernehmen, teilte Swiss Re am Dienstag mit. Der Online-Versicherer der Allianz-Gruppe übernehme auch mehr als 100 Mitarbeitende, die in der Schweiz, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Italien tätig seien.