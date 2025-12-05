Das längerfristige Rentabilitätsziel von «mehr als 14 Prozent» tastet Swiss Re nicht an. Dabei ist das Marktumfeld nach Jahren steigender Tarife rauer geworden. Das weiss auch Berger: «Es gibt Bereiche im Property-Geschäft, in welchen die Tarife zurückgehen. In anderen Bereichen steigen die Preise aber weiter.» Insgesamt bewegten sich die Preise für Swiss Re auf einem «sehr gesunden Niveau».