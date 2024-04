Der Wechsel von Christian Mumenthaler zu Andreas Berger sei einvernehmlich und folge einem völlig normalen Prozess. «Jemand, der 25 Jahre in der Firma war, wird nach 8 Jahren an der Spitze von einem Kollegen abgelöst, der seit 5 Jahren einen wichtigen Geschäftsbereich leitet und eine sehr gute Leistung erbracht hat. Für mich gibt es nichts Normaleres», sagte de Vaucleroy in einem Interview mit der am Samstag erscheinenden Zeitung «Finanz und Wirtschaft».