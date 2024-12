In Europa verursachten Swiss Re zufolge schwere Überschwemmungen vor allem in Tschechien, Polen, Österreich und Spanien versicherte Schäden von rund zehn Milliarden Dollar. Das ist das zweitteuerste Hochwasser-Schadenjahr für die Branche in der Region. In den USA dürften alleine die zwei schweren Wirbelstürme «Helene» und «Milton» zu versicherten Schäden von knapp 50 Milliarden Dollar geführt haben. Zudem gab es in den Vereinigten Staaten eine hohe Frequenz schwerer Gewitterstürme.