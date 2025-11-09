Was für ein Käse!

Doch auf vielen Strecken bleibt das Marketing-Blabla. Von Miami nach Zürich etwa servierte die Swiss statt Sbrinz einen US-Billigkäse. Nicht einmal in der Business Class gab es Schweizer Milchprodukte. Liegt das an Trumps Zollhammer? Schweizer Käse ist in den USA durch die Strafzölle in Höhe von 39 Prozent deutlich teurer geworden.