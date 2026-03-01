Bereits am Samstag hatte die Swiss wegen der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran ihre Flüge nach Tel Aviv bis zum 7. März ausgesetzt. Davon waren insgesamt 14 Flüge betroffen. Wegen der Schliessung zahlreicher Lufträume, unter anderem im Irak, wurden auch die Flüge vom Samstag und Sonntag nach Dubai annulliert.