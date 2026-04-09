«Wir sind uns bewusst, dass Streiks für viele Reisende mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. Unser Ziel ist es deshalb, im Rahmen unserer Möglichkeiten zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen und so möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen», schrieb die Swiss am Donnerstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vorerst geht es um acht Flüge zwischen Zürich und Frankfurt sowie Zürich und München. Weitere Flüge könnten hinzukommen, so die Swiss.