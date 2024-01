Das will jedoch der andere Grossaktionär Martin Haefner nicht. Immerhin habe er Alder damals ins Unternehmen geholt. Haefner hält dem «Sonntagsblick» mit seiner BigPoint Holding 32,73 Prozent an Swiss Steel, Spuhler 20,36 Prozent. Zusammen mit Viktor Vekselberg (66), der ebenfalls in Besitz eines grossen Aktienpakets ist, dürfte das Spuhler-Lager jedoch auf gut 46 Prozent kommen und könnte damit den Alder gefährlich werden.