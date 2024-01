Die Finanzierung der Swiss Steel Group sei bis auf Weiteres gesichert, heisst es in einer am Donnerstag publizierten Stellungnahme des Unternehmens. Die Stahlherstellerin setze derzeit ihr weitreichendes Strategie- und Restrukturierungsprogramm um, über das sie im September berichtet hatte. «Die Arbeiten dazu verlaufen planmässig», heisst es in der Stellungnahme auf der Unternehmens-Webseite.