Unter den Kaufinteressenten ist der italienische Konkurrent Acciaierie Venete, der erst vor einem Monat Kaufverhandlungen abgebrochen hat. Die Italiener seien an dem «Automobilcluster» der französischen Firma mit rund 700 Beschäftigten interessiert, sagte ein Ascometal-Sprecher am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Konkret geht es wie beim ersten Angebot um drei der fünf französischen Werke, nämlich jene in Hagondange (Mosel), Custines (Meurthe-et-Moselle) und Le Marais (Loire) sowie das Forschungszentrum für Spezialstähle von Ascometal.