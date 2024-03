Wegen Wartungsarbeiten wird die Fluggesellschaft in den kommenden Monaten laut dem Swiss-Betriebschef aber insgesamt auf acht dieser Flugzeuge verzichten müssen. Eine Entspannung der Situation zeichnet sich laut Betriebschef Oliver Buchhofer nicht unmittelbar ab: «Wir gehen davon aus, dass uns das Problem mit den Triebwerken bis 2026 begleiten wird», sagte er in einem am Montag publizierten Interview mit Tamedia.