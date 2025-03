Bei der Swiss kletterte der Umsatz um 6 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken und war damit so hoch wie noch nie, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag bekannt gab. Der operative Gewinn blieb dagegen mit 684 Millionen Franken unter dem Vorjahresrekord von 718,5 Millionen. Aber nicht einmal in der Vor-Coronazeit hatte die Airline operativ so viel verdient.