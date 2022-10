Eine erste Verhandlungsrunde findet der Mitteilung zufolge am kommenden Freitag statt. Dabei nehmen sowohl Swiss-CEO Dieter Vranckx als auch Aeropers-Präsident Clemens Kopetz teil. Sollte sich bei diesem Termin eine mögliche Lösung abzeichnen, seien am 22. und 23. Oktober weitere Verhandlungstermine möglich, heisst es weiter in der Mitteilung von Aeropers.