Der Grund für die Flugplanänderungen ist die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, und auf Israel. Die Airline Swiss wird die Flüge sowohl nach Dubai als auch nach Tel Aviv bis und mit 31. Mai aussetzten, wie sie am Montag mitteilte.