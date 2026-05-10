Laut Fehlinger spart der Mutterkonzern in der Administration 20 Prozent ein. Die Swiss «vorerst nur zehn Prozent», wie der Swiss-Chef sagte. Das halte er für «ein gesundes Mass». Die Fluggesellschaft sei zwar profitabel, doch manche Konkurrenten hätten sie bei der Profitabilität überholt. Die Swiss müsse sich weiterentwicklen und wachsen. Die Nachfrage nach Flügen sei da, sagte Fehlinger und fügte an: «Wenn wir nicht davon profitieren, tun es andere.»