Flexibilität bei den Finanzen steht im Vordergrund

Die Umfrage der ZKB zielte auf die Beweggründe für den Kapitalbezug. Hauptgrund für den Rentenbezug ist demnach die höhere finanzielle Flexibilität, was sich auch mit der Begründung des BFS deckt. Knapp die Hälfte der Befragten hätten dies als Beweggrund angegeben, so die ZKB. Je rund ein Drittel der Rentner möchte die Mittel lieber selber anlegen oder sieht Vorteile beim Vererben. Zudem haben steuerliche Aspekte einen Einfluss. Mehrfachnennungen waren möglich.