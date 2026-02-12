Komplett anders sieht dies ZKB-Analyst Christian Bader. Er geht davon aus, dass der Free Cash Flow «durch die anhaltende Erosion» der Telekommunikationsdiensten in der Schweiz weiter unter Druck geraten werde. Nach der Dividendenzahlung sei somit nur ein «minimaler Schuldenabbau» möglich. Alles in allem schreibt er von einem Resultat mit einer tiefen Ergebnisqualität. Er bleibt daher bei seinem Rating «Untergewichten».