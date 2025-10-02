Mit der Kaufempfehlung gehört BNP Paribas jedoch zur Minderheit der Analystenbewertungen. So hat etwa die Research-Boutique Kepler Cheuvreux die Abdeckung der Aktie vor Wochenfrist wieder aufgenommen, dabei aber die Anlageempfehlung «Reduzieren» herausgegeben. Der Telekomkonzern biete nach wie vor einige attraktive Anlagemerkmale und nun auch strukturelle Verbesserungen und Synergien, schreibt der zuständige Kepler-Analyst. Dies könne jedoch die aktuellen Bewertungskennzahlen im Vergleich zu anderen Unternehmen kaum rechtfertigen. Die Swisscom-Gruppe werde in den nächsten drei Jahren seiner Einschätzung nach wahrscheinlich kein nennenswertes Wachstum verzeichnen, führt der Experte aus. So sei die Ertragsdynamik weiterhin schwach und der Rückgang der Serviceumsätze scheine weder auf dem Schweizer noch auf dem italienischen Markt einen Wendepunkt erreicht zu haben.