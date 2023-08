In den meisten Kategorien sei das Rennen zwischen der Nummer 1 und Nummer 2 hierzulande eng ausgegangen, schreibt das deutsche Fachmagazin in seinem am Mittwoch veröffentlichten Festnetztest der deutschsprachigen Länder. Oft herrschte Gleichstand oder nur ein oder zwei Punkte Unterschied in den einzelnen Testkategorien. Lediglich bei den Kategorien «Upload-Datenraten aktiv» und bei der «Latenz» gab es einen klareren Unterschied von 5 bzw. 4 Punkten zwischen der Swisscom und Sunrise.