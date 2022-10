Neu baut der Konzern wieder Direktleitungen von der Telefonzentrale bis zu den Haushalten statt eine Zuleitung für mehrere Haushalte. Dies wird naturgemäss teurer, weil mehr Leitungen verlegt und mehr Strassen aufgerissen werden müssen. Deshalb stutzt die Swisscom ihre Ausbauziele: Neu will sie bis Ende 2025 nur noch eine Abdeckung von 50 bis 55 Prozent der Bevölkerung erreichen, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das jährliche Budget für Glasfaserinvestitionen von 500 bis 600 Millionen Franken bleibe unverändert.