Der Schweizer Marktführer will für die italienische Tochter des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone acht Milliarden Euro in bar auf den Tisch legen. Die genauen Bedingungen des Deals müssten noch ausgehandelt werden und es sei noch offen, ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommen werde, erklärte das staatlich kontrollierte Unternehmen am Mittwoch. Vodafone Italia solle dann mit der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb zusammengelegt werden.