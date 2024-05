Der Umsatz von Swisscom sank in den ersten drei Monaten leicht um 1,6 Prozent auf 2,70 Milliarden Franken. Dazu trug auch der schwächere Euro bei. Zu konstanten Wähungen wäre der Umsatz um 0,5 Prozent gefallen, teilte der grösste Telekomkonzern des Landes am Donnerstag in einem Communiqué mit.