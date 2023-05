Analysten rechnen mit einem höheren Gewinn der Swisscom im ersten Quartal. Der Preisdruck in der Schweiz dürfte etwas nachgelassen haben. Hierzulande wird erwartet, dass alle grossen Telekomanbieter in ihren AGBs die Möglichkeit einführen, die Preise bei Bedarf an die Teuerung anzupassen. In Italien dürfte die Tochter Fastweb weiter gewachsen sein. Dem steht allerdings die Abschwächung des Euro entgegen.