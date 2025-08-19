Das Angebot der «Swisscom Secure Vision AG» reiche von intelligenter Videoüberwachung mit Bildanalyse bis hin zu sicherer Datenübertragung, so die Meldung. Dabei stehe der Datenschutz, Cyberresilienz und Schweizer Hosting im Fokus.
Die neue Gesellschaft mit rund 70 Mitarbeitenden soll von Stefan Mattenberger geführt werden. Die bisherigen Standorte in Zürich, Bern, St. Gallen, Yverdon, Lamone und Ennetmoos blieben dabei bestehen, heisst es weiter. Zudem seien noch weitere Niederlassungen geplant.
(AWP)